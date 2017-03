A Lei do Amor - Resumo de 6 a 12 de março

Fausto alerta Pedro sobre Magnólia. Salete leva Tião para ver Cidália. O vilão decide pagar a cirurgia de Cidália. Mileide questiona Augusto sobre sua ex-esposa. Magnólia queima os pertences de Beth. Fausto acredita que Magnólia tirou a vida de Beth. Tião fica abalado com os comentários de Miro. Yara é irônica com Misael. Mileide e Jáder combinam um novo jantar. Vitória e Augusto decidem viajar. Magnólia tenta se desculpar com Tião. Fausto pede para Jáder levar Mileide até ele. Salete e Helô incentivam Flávia a procurar Tião. Tião afirma para Flávia que Tiago é o culpado pelo que aconteceu com Isabela.

Tião convence Flávia de que Tiago planejou a morte de Isabela. Ciro é expulso da tecelagem. Flávia afirma a Salete que se vingará de Tiago. Bruno decide ir para o Canadá. Tião manda Valdir enviar um dossiê sobre a mulher que se relacionou com Pedro em Angola. Ciro expulsa Magnólia de seu quarto e Sílvia fica nervosa. Ana Luiza mostra para Pedro e Helô a discussão entre Ciro e Magnólia. Ruty Raquel teme que Gigi a substitua no SPA. Zuza enfrenta Magnólia. Fausto pede um gravador para Jáder. Bruno avisa a Jéssica que vai para o Canadá. Salete procura Bruno. Tião decide trazer a mulher que se relacionou com Pedro para o Brasil.

Tião tem certeza de que Laura e Pedro tiveram um relacionamento. Helô sente ciúme do passado de Pedro. Salete pede que Bruno dê uma chance para seu amor por Jéssica. Misael e Flávia se beijam. Tião oferece um emprego para Laura. Letícia convida Tião para seu casamento com Tiago. Bruno se despede de Jéssica, que garante que irá esperar pelo rapaz. Chega o dia do casamento de Tiago e Letícia. Tiago recebe um presente misterioso. Flávia confirma a paternidade de Tião. Sílvia comenta com Ciro sobre a visita de Pedro. Marina chega ao casamento de Tiago e Letícia.

Tiago e Letícia se casam. Marina pede um emprego a Gigi. Tiago mostra a Letícia o porta-retrato que recebeu, com a foto de Isabela. Ciro marca um encontro com Magnólia. Tião beija Magnólia. Elio confronta Tiago sobre Isabela, e o rapaz acredita que o jornalista tenha lhe enviado a foto da ex-namorada. Ciro confirma com Sílvia que Pedro e Ana Luiza estiveram em seu apartamento. Gigi decide testar Marina, indicando-a para atender Magnólia. Tião arma para que Laura fique um mês no Brasil. Ciro ameaça Magnólia. Pedro conhece Marina.

Pedro alerta Marina sobre Magnólia. Magnólia afirma a Ciro que lhe dará dinheiro caso dê atenção à gravidez de Vitória. Pedro comenta com Fausto sobre Laura. Yara confessa a Helô que tem ciúmes de Misael com Flávia. Magnólia aprova o trabalho de Marina, e Ruty Raquel desconfia do caráter da massagista. Wesley promete a Salete que ajudará Suely na busca por Gustavo. Ciro visita Vitória, que o expulsa de seu quarto. Ciro descobre que Magnólia tirou a vida de Beth e jura vingança. Tião conta seus planos contra Pedro e Helô para Magnólia. Yara tenta se reaproximar de Misael. Ciro surpreende Vitória na casa de sua mãe.