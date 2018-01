A Força do Querer - Resumo de 8 a 14 de janeiro

Ivan é socorrido e transeuntes avisam a Joyce e Eugénio. Marilda fala com Ritinha sobre o sucesso de seu vídeo. Joyce se desespera ao ver o estado do filho. Bibi descobre que Kikito não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. Simone estranha a ausência de Ivan. O médico anuncia a Joyce que Ivan perdeu seu bebé. Simone tenta falar com Silvana sobre sua doença. Dita sugere que Silvana avise à polícia sobre o agiota. Joyce compreende Ivan. Bibi e Dedé chegam à casa de Aurora. Garcia e Elvira apoiam a campanha de Ritinha contra Ruy, e Amaro aconselha o amigo. Irene procura Eugénio.

Irene chantageia Eugénio, que acaba comprando um apartamento para a ex-amante. Simone, Biga e Nonato preocupam-se com Ivan. Nonato põe um cartão na bolsa de Joyce, sem que ela perceba. Joyce pede que Ruy permita que Ritinha visite o filho. Cibele decide comparar o ADN de Ruyzinho e Ruy. Joyce pressiona Irene, e Mira sente medo da cúmplice. Ruy tenta se aproximar de Ivan. Caio avisa a Jeiza que o juiz quer ouvir seu depoimento no processo contra Bibi. Bibi confronta Rubinho e termina o casamento com o bandido. Nonato diz a Simone que acredita que Silvana esteja envolvida com agiotas. Eurico é convidado para um desfile em que Elis Miranda se apresentará. Bibi dispõe perante o juiz. Ritinha visita Zeca e Jeiza apanha-os de surpresa. Rubinho ordena que Bibi pague a pensão de Dedé através de Carine.

Bibi revolta-se contra Rubinho e exige que Kikito pegue o dinheiro com Carine. Bibi desabafa com Alessia sobre Rubinho. Abel se incomoda com o namoro de Nazaré. Dantas ameaça processar Ritinha. Bibi investe contra Carine e Jacy pede ajuda a Rubinho. Joyce encontra o cartão que Nonato deixou em sua bolsa e Ivan sugere que a mãe frequente o grupo de apoio. Olívia pede que Jeiza deponha em favor de Zeca. Simone coloca-se à disposição de Silvana e Dita para ajudar a mãe. Caio orienta Selma a investigar o paradeiro de Solange/Irene. Irene provoca Joyce, que decide denunciá-la. Ritinha visita Ruyzinho. Aurora conforta Bibi, que jura vingança contra Rubinho. Eugénio é intimado a pagar pensão para Irene. Zeca recusa-se a ajudar Ritinha. Jeiza vence sua luta. Gerson sofre um assalto e acaba morto.

Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma confortam a esposa de Gerson. Zeca apoia Jeiza e a acompanha ao funeral do amigo. Ritinha concede uma entrevista para a TV para conseguir reaver Ruyzinho. Jeiza aceita testemunhar em favor de Zeca. Mira irrita-se com Irene, que é processada por Joyce. Eugénio conversa com Joyce sobre Ivan. Mira pensa em denunciar Irene para Dantas. Bibi descobre que Rubinho deu seu carro para Carine. Sabiá aconselha Rubinho a não confrontar Bibi. Bibi cobra o dinheiro que deixou com Silvana e essa desespera-se. Simone desabafa com Nonato sobre Silvana. Bibi agride Carine, e um policial a alerta. Biga ensaia para seu desfile. Abel implica com Guedes. Zeca, Ruy e Ritinha encontram-se no Fórum de Justiça.

Fonte: Globo