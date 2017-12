A Força do Querer - Resumo de 1 a 7 de janeiro

Rubinho é preso e Bibi pede ajuda à amiga Alessia para voltar ao Rio de Janeiro. Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce e Zu despistam a agente para proteger Ruy. Abel visita Zeca no hospital. Cândida afirma a Edinalva que a amiga tem ciúmes de Mere por causa de Abel. Ritinha grava um vídeo para afrontar Joyce. Rubinho provoca Jeiza. Dita desabafa com Nonato sobre as atitudes de Silvana. Bibi comenta com Dedé que deixou uma reserva de dinheiro com uma amiga. Cibele alerta Ruy sobre a campanha feita por Ritinha para resgatar Ruyzinho. Dita aconselha Silvana a falar a verdade a Eurico. Shirley desconfia ao ouvir Cibele comentar sobre a dívida assumida por Dantas. Zeca volta para casa e Jeiza o ajuda. Bibi chega à casa de Alessia. Biga conhece João. Ivan é agredido na rua.

Ivan é socorrido e transeuntes avisam a Joyce e Eugénio. Marilda fala com Ritinha sobre o sucesso de seu vídeo. Joyce se desespera ao ver o estado do filho. Bibi descobre que Kikito não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. Simone estranha a ausência de Ivan. O médico anuncia a Joyce que Ivan perdeu seu bebé. Simone tenta falar com Silvana sobre sua doença. Dita sugere que Silvana avise à polícia sobre o agiota. Joyce compreende Ivan. Bibi e Dedé chegam à casa de Aurora. Garcia e Elvira apoiam a campanha de Ritinha contra Ruy, e Amaro aconselha o amigo. Irene procura Eugénio.

Irene chantageia Eugénio, que acaba comprando um apartamento para a ex-amante. Simone, Biga e Nonato preocupam-se com Ivan. Nonato põe um cartão na bolsa de Joyce, sem que ela perceba. Joyce pede que Ruy permita que Ritinha visite o filho. Cibele decide comparar o ADN de Ruyzinho e Ruy. Joyce pressiona Irene, e Mira sente medo da cúmplice. Ruy tenta se aproximar de Ivan. Caio avisa a Jeiza que o juiz quer ouvir seu depoimento no processo contra Bibi. Bibi confronta Rubinho e termina o casamento com o bandido. Nonato diz a Simone que acredita que Silvana esteja envolvida com agiotas. Eurico é convidado para um desfile em que Elis Miranda se apresentará. Bibi dispõe perante o juiz. Ritinha visita Zeca e Jeiza apanha-os de surpresa. Rubinho ordena que Bibi pague a pensão de Dedé através de Carine.

Bibi revolta-se contra Rubinho e exige que Kikito pegue o dinheiro com Carine. Bibi desabafa com Alessia sobre Rubinho. Abel se incomoda com o namoro de Nazaré. Dantas ameaça processar Ritinha. Bibi investe contra Carine e Jacy pede ajuda a Rubinho. Joyce encontra o cartão que Nonato deixou em sua bolsa e Ivan sugere que a mãe frequente o grupo de apoio. Olívia pede que Jeiza deponha em favor de Zeca. Simone coloca-se à disposição de Silvana e Dita para ajudar a mãe. Caio orienta Selma a investigar o paradeiro de Solange/Irene. Irene provoca Joyce, que decide denunciá-la. Ritinha visita Ruyzinho. Aurora conforta Bibi, que jura vingança contra Rubinho. Eugénio é intimado a pagar pensão para Irene. Zeca recusa-se a ajudar Ritinha. Jeiza vence sua luta. Gerson sofre um assalto e acaba morto.

Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma confortam a esposa de Gerson. Zeca apoia Jeiza e a acompanha ao funeral do amigo. Ritinha concede uma entrevista para a TV para conseguir reaver Ruyzinho. Jeiza aceita testemunhar em favor de Zeca. Mira irrita-se com Irene, que é processada por Joyce. Eugénio conversa com Joyce sobre Ivan. Mira pensa em denunciar Irene para Dantas. Bibi descobre que Rubinho deu seu carro para Carine. Sabiá aconselha Rubinho a não confrontar Bibi. Bibi cobra o dinheiro que deixou com Silvana e essa desespera-se. Simone desabafa com Nonato sobre Silvana. Bibi agride Carine, e um policial a alerta. Biga ensaia para seu desfile. Abel implica com Guedes. Zeca, Ruy e Ritinha encontram-se no Fórum de Justiça.

