A Força do Querer - Resumo de 25 a 31 de dezembro

Ruy dispara contra Zeca e foge, este é socorrido por transeuntes. Caio convida Jeiza para viajar. Mira questiona Irene sobre seu plano para a falsa gravidez. Guto e Nazaré descobrem que Zeca foi baleado e vão para o hospital. Ruy confessa a Amaro que atirou em Zeca, e ele pede ajuda a Dantas. Edinalva alerta Marilda sobre o estado de Zeca e questiona o paradeiro de Ruy. Dantas abriga Ruy em sua casa. A polícia vai à casa de Joyce à procura de Ruy. A polícia encontra a arma do crime no carro de Ruy. Cibele acusa Ritinha de ter destruído a vida de Ruy e de Zeca. Joyce expulsa Ritinha de sua casa. Nazaré avisa a Abel o ocorrido com Zeca. Bibi vê Rubinho ao telefone e desconfia de seu comportamento. Ritinha pede abrigo a Aurora.

Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. Eugénio afirma a Joyce que não quer envolver Caio na situação de Ruy, por ele ter envolvimento com a policia. Marilda conta a Edinalva que Ritinha foi expulsa de casa por Joyce. Ruy pede para ver Ritinha. No hospital, Zeca tem um delírio com Ritinha. Ivan sugere que Eugénio seja o advogado de Ruy. Rubinho combina um encontro com Carine e mente para Bibi. Abel volta para o Rio de Janeiro e vai ao encontro de Zeca. Marilda revela para Ritinha o hospital em que Zeca está. Edinalva sofre com o estado de Abel. Zu sugere que Ritinha possa estar na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o neto. Ritinha visita Zeca, quando policias chegam ao hospital.

Ritinha conta a sua história com Zeca e Ruy para a policia. Cibele conversa com Ruy. Aurora não permite que Joyce leve Ruyzinho sem o conhecimento de Ritinha. Eugénio pede que Heleninha convença Ritinha a ficar em sua casa, para evitar associações com Bibi. O agiota ameaça Silvana. Eurico comenta com Nonato sua preocupação com Silvana. Dantas afirma para o agente que o depoimento de Ritinha não tem valor legal. Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi estranham a demora de Rubinho. Caio e Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica visitam Abel e Nazaré e o treinador explica que não conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca. Ruy confronta Ritinha. Simone conta a Ivan que Cláudio voltará para o Brasil. Irene provoca Joyce. Bibi descobre que Rubinho mentiu. Jeiza vai ao encontro de Zeca. Abel revela a Cibele que Ritinha é bígama.

Cibele tenta subornar a família de Zeca, e Abel e Nazaré repreendem a menina. Jeiza afirma a Zeca que ele precisa revelar tudo o que sabe à polícia. Eugénio é áspero com Ruy. Abel conta a Edinalva que revelou a Cibele sobre o casamento de Ritinha com Zeca. Silvana perde no jogo e Dita teme a reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio que descobriram o paradeiro de Rubinho. Cibele anuncia a Ruy e Eugénio que Ritinha é bígama. Bibi decide procurar por Rubinho, que está no hotel com Carine. Ivan pensa em Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan e Érica treinam Jeiza para uma importante luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. Simone deixa escapar para Ritinha que Ruy pediu a guarda de Ruyzinho. O agiota confronta Silvana com uma arma.

O agiota rouba objetos da casa de Silvana como garantia para sua dívida. Dantas convence Abel a depor, com a intenção de ajudar Ruy mas Jeiza impede a armação. Bibi conta para Alessia sobre Carine. Silvana inventa uma mentira para Eurico, tentando justificar a ausência dos objetos em casa, mas Nonato pressiona Dita. Joyce não consegue apresentar Ivan a uma antiga amiga. Bibi tenta fazer com que Rubinho confesse sua traição. O juiz concede a guarda provisória de Ruyzinho a Joyce e Eugénio. Simone pede que Joyce se aproxime de Ivan. Simone confronta Silvana e se exalta com a proteção de Dita à doença da mãe. Irene manipula Eurico para provocar Silvana. Werneck e outros policiais localizam a casa de Rubinho, Jeiza descobrem que Caio foi noivo de Bibi. Rubinho jura a Bibi que nunca a traiu e perde perdão à mulher. Ruy vai para a delegacia. Ritinha consegue entrar na casa de Joyce.

Ritinha enfrenta Joyce, que chama a polícia para garantir seu direito à guarda de Ruyzinho. Abel se recusa a acompanhar Dantas à esquadra. Edinalva repreende Dantas por transferir a culpa de Ruy para Ritinha. Ruy presta depoimento. A policia cerca a casa de Rubinho. Caio e Selma preocupam-se com Bibi. Ritinha jura vingança contra Joyce. Jeiza confessa a Caio que descobriu sobre seu noivado com Bibi. Silvana decide usar o dinheiro de Bibi para repor o desfalque do agiota e aplacar as dívidas de Eurico. Ritinha discute com Ruy. Irene envia flores para Eurico. Abel conforta Ritinha, que sofre por Ruyzinho. Ruy se recusa a deixar que Ritinha visite o filho. Werneck prende Rubinho.

Fonte:Globo