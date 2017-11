A Força do Querer - Resumo de 6 a 12 de novembro

Bibi acredita que a intimação que recebeu seja por causa de Rubinho. Elvira diz a Bibi que ficou interessada por Sabiá. Garcia explica como Heleninha pode se comunicar com Yuri. Silvana decide ir para a empresa e fica nervosa quando vê o talão de cheques. Rubinho conta a Bibi que Zeca foi preso e um amigo de Sabiá irá incriminá-lo ainda mais. Zeca é avisado de que receberá a visita de uma mulher à noite, e ele acredita ser Jeiza. Ivana conversa com Te sobre as mudanças que estão ocorrendo com ela. Cândida mente para não revelar a Nazaré que não contou a Jeiza sobre Zeca. Ruy vai atrás de Ritinha na casa de Edinalva. Bibi confessa a Caio que incendiou o restaurante. Irene afirma a Mira que não desistirá de Eugênio. Ruy brinca com Ruyzinho. Mere volta para saber notícias do filho, e Abel discute com ela. Cândida estranha a irritação de Edinalva ao saber que Mere irá dormir na casa de Nazaré. Bibi decide se esconder no morro. Ritinha chega ao presídio para encontrar Zeca. Biga reconhece Mira na rua. Zeca e Ritinha se beijam.

Zeca sai do beijo tumultuado, e Ritinha pega um botão da camisa que ele estava usando quando foi preso. Joyce e Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta a Abel que foi encontrar Zeca no presídio. Dantas obriga Bibi a ir com ele até a delegacia. Abel fala para Nazaré, Cândida e Mere que Ritinha esteve com Zeca. Zeca pede para a advogada esperar ele sair da prisão para dar entrada no processo contra Ritinha. Edinalva desmente a história da filha, e Cândida fica desconfiada. Joyce agradece a Silvana pela ajuda com Eugênio. Bibi e outras mulheres parecidas com ela esperam pelo reconhecimento do frentista. Biga conta a Silvana que encontrou Mira em um quiosque à noite. Caio encontra Irene e fica intrigado ao falar com ela. O frentista não reconhece Bibi, e Dantas pede para o delegado continuar a investigação. Zeca pensa em Ritinha. Jeiza descobre que Zeca foi preso e se enfurece com Alan e Cândida. Dantas leva Bibi para casa. Nazaré avisa a Abel que Zeca foi reconhecido por um traficante e que será processado. Nonato percebe Silvana em crise de abstinência e tenta ajudá-la. Bibi se emociona ao chegar em casa. Jeiza decide voltar para o Brasil.

Alan não consegue convencer Jeiza a ficar em Los Angeles. Ritinha fala para Marilda que irá esperar Zeca sair da prisão. Abel teme que o filho volte a se encantar por Ritinha. Joyce discute com Ivana, e Eugênio tenta falar com a filha. Cândida e Aurora conversam sobre as filhas. Duda chega com Amaro à casa de Cibele, e Anita vai embora. Jeiza desiste de sua carreira por causa de Zeca, e Alan fica enfurecido. Nonato sugere a Dita que aconselhe Silvana a procurar ajuda. Rubinho faz sucesso com as mulheres no morro e fica entusiasmado. Garcia questiona Bibi sobre o fim de seu relacionamento com Caio. Cibele afirma a Anita que não tentará mais prejudicar Ruy. Ritinha diz a Edinalva para avisar da chegada de Zeca. Mira confirma que Irene está apaixonada por Eugênio e se preocupa. Eugênio exige que Joyce não tenha mais contato com Irene. Ivana afirma a Simone que terá problemas em contar a verdade para Joyce. Abel recebe Zeca na porta do presídio. Cândida reclama de ouvir Edinalva falar de Zeca para Ritinha. Abel não gosta de saber que Mere cantará na venda de Nazaré. Zeca se decepciona com Jeiza. Ritinha entra no quarto de Zeca e o surpreende.

Ritinha e Zeca se beijam, mas ele pede que ela vá embora de sua casa. Jeiza afirma a Érica que está abandonando a carreira de lutadora. Ruy comenta com Joyce sobre a profecia do índio. Sabiá conta a Bibi que a imprensa deu destaque à atuação de Rubinho no tráfico. Caio prepara a invasão da polícia ao Morro do Beco, e Selma se preocupa com Bibi. Mere chega de viagem para apoiar Zeca. Sabiá é atingido por um tiro, e Rubinho assume o comando do crime. Joyce flagra Ivana simulando fazer a barba e se desespera. Jeiza chega a Niterói e descobre que Ritinha visitou Zeca no presídio. Silvana é detida durante uma invasão policial a um cassino clandestino. Jeiza e Zeca fazem as pazes. Eurico é chamado à delegacia por causa de Silvana.

Eurico abandona Silvana e se muda para a casa de Heleninha. Dantas socorre Silvana, que afirma não ser uma jogadora compulsiva. Dita pede ajuda a Simone. Rubinho e Bibi comandam as ações no morro. Jeiza desconfia do envolvimento de Rubinho e Bibi na prisão de Zeca. Jeiza confronta Ritinha sobre sua ligação com Bibi. Simone tenta confortar Silvana, que sofre com sua separação. Ruy, Joyce e Eugênio descobrem a seringa no quarto de Ivana, e o advogado acredita que a filha esteja se drogando. Silvana tenta se explicar para Eurico, que diz que não reatará o casamento. Aurora aconselha Silvana a procurar ajuda profissional para se livrar do vício. Bibi provoca Jeiza.

Jeiza ameaça Bibi. Joyce se desespera com o comportamento de Ivana e pede ajuda a Simone. Eva sugere que Ivana comunique sua transição à família. Rubinho diz a Bibi que assustará Jeiza. Simone afirma a Eurico que Silvana tem uma doença. Caio promete ajudar Silvana com Eurico, caso ela aceite tratamento para seu vício. Bibi desconfia de que Rubinho a está traindo e se revolta. Rubinho pede que Batoré assuma a culpa perante Bibi. Aurora desabafa com Selma sua preocupação com Bibi. Irene aconselha Mira a voltar para o escritório e abrandar as suspeitas de Dantas. Jeiza conversa com Alan e retoma seus treinos. O carro de Jeiza é atingido por uma arma.

