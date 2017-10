A Força do Querer - Resumo de 30 de outubro a 5 de novembro

Nonato mostra as roupas de Elis Miranda para Ivana. Silvana pensa que Dantas vai conversar com ela sobre o cheque que ela falsificou e acaba se atrapalhando quando descobre o assunto que o levou até sua casa. Nonato explica que Ivana precisa estar preparada para fazer sua transição. Bibi briga com uma moça no baile por causa de Rubinho. Silvana implora a Dantas para não comentar com ninguém o que descobriu sobre Mira. Nonato se veste de Elis Miranda para Ivana. Joyce pede a Ruy para conversar com a irmã. Garcia vai falar com Joyce e a deixa furiosa ao confundir Ivana com um rapaz. Bibi diz a Aurora que tentará salvar sua família. Garcia exige conhecer Irene, e Eugênio o convida para ir ao apart com ele. Edinalva mente para conseguir convencer Zeca a dar o divórcio para Ritinha. Caio manda flores para Jeiza, e Zeca fica enciumado. Joyce sai para jantar com Leandro. Irene ouve Eugênio chegar com Garcia e se desespera.

Irene sai apressada pela marquise da janela e se esconde no apart de Caio. Mira liga para Irene, e Eugênio atende. Zeca vai falar com Jeiza e a policial resolve tirar satisfações com Edinalva. Ritinha vê Joyce se arrumando para jantar fora e diz a Ruy que ela está namorando. Irene inventa uma desculpa para explicar sua ausência para Eugênio. Ivana informa a psicóloga sobre sua travessia. Zeca fala com a advogada sobre o divórcio com Ritinha. Simone repreende Ruy por ficar com ciúmes de Joyce. Zeca provoca Jeiza. Eugênio vê Joyce com Leandro no restaurante e fica incomodado. Caio encontra um brinco em seu apartamento e acredita ser de Leila. Rubinho afirma a Bibi que quer juntar muito dinheiro antes de eles irem embora. Garcia toma uma decisão e pede para reunir toda a família. Joyce comenta com Silvana sobre Leandro. Eugênio comenta com Caio sobre seu incômodo de ver Joyce com outro. Eurico exige que Dantas arrume um jeito de anular o documento assinado por Garcia. Cibele confirma para Ruy que pegou a chupeta de Ruyzinho. Silvana conversa com Joyce sobre Ivana. Leila diz a Caio que o brinco que ele encontrou é de Irene. Zeca descobre que Ritinha é bígama.

Zeca fica animado com a possibilidade de Ritinha ser presa e conta para Jeiza. Garcia observa Heleninha e Caio discutindo sobre o tema da reunião em família. Zeca e Jeiza se beijam. Junqueira vê Caio e Bibi se beijando e conta para Heleninha. Bibi confirma a Aurora que a volta de Caio mexeu com ela. Jeiza e Zeca se amam. Jeiza vai com Alan para o aeroporto. Silvana procura Mira e descobre que o endereço dela é falso. Heleninha diz a Bibi para se afastar de Caio. Irene fala para a comparsa se manter afastada do escritório até ela voltar de viagem. Silvana avisa a Dita que irá a um cassino clandestino no subúrbio. Ivana confidencia a Joyce sobre as mudanças que acontecerão com ela. Eugênio questiona Ruy sobre Leandro. Silvana inventa uma desculpa para pegar dinheiro com Eurico. Caio entrega o brinco a Irene e fica intrigado com a resposta dela. Aurora insiste para Bibi dizer a verdade sobre o incêndio para Caio. Bibi reclama de ver Rubinho conversar com uma mulher. Caio se decepciona com Bibi. Começa a reunião na casa de Heleninha. Cibele pega o resultado do DNA de Ruyzinho.

Shirley tenta convencer Cibele a não mostrar o resultado do exame para Ruy. Eurico fica impaciente para saber o que Garcia quer dizer. Silvana perde no cassino, mas não para de jogar. Mira teme que Irene faça algo contra Garcia. Garcia se diverte com a discussão familiar. Garcia anuncia sua decisão, e todos ficam surpresos. Zeca combina com Erica de irem encontrar Jeiza nos Estados Unidos. Cândida implica com Edinalva por causa de Abel. Nonato e Dita se preocupam com Silvana. Zeca avisa a Jeiza que a encontrará em Los Angeles. Ivana fala de seu novo comportamento com o irmão. Ruy reclama de Joyce continuar saindo com Leandro. Dantas tenta disfarçar de Eugênio o interesse por Mira. Heleninha reclama por não ter sido indicada para representar Garcia na empresa. Silvana é impedida de sair do cassino, fica sozinha no local e se apavora. Bibi pensa em Caio. Eurico reclama da ausência de Silvana. Ritinha provoca Zeca. Elvira conversa com Heleninha sobre Garcia. Caio rebate as ironias de Irene. Eurico decide ligar para a polícia para encontrar Silvana.

Eurico se desespera com o sumiço de Silvana. Simone liga para Caio. Silvana segue presa no cassino. Nonato insinua a Dita que sabe que Silvana saiu para jogar. Nazaré e Abel param de falar sobre a possível prisão de Ritinha quando Edinalva chega. Bibi descobre que Silvana está presa no cassino e fala com Sabiá. Joyce e Leandro se beijam. Silvana volta para casa. Ivana faz outra aplicação de hormônio. Eugênio marca de se encontrar com Ruy no escritório. Joyce pensa em Eugênio. Edinalva manda Ritinha descobrir o que Zeca está armando contra ela. Zu comenta com Marilda que acredita que Ritinha esteja escondendo algo da família. Cibele entrega para Ruy o resultado do exame de DNA de Ruyzinho. Ritinha envia Marilda ao escritório da advogada de Zeca. Silvana diz a Dita que não irá mais jogar. Zeca confirma a sua viagem para Jeiza. Marilda conta a Ritinha que ela pode ser presa, e Ritinha confidencia o fato para Edinalva. Eurico informa a Silvana que Garcia a nomeou como sua representante na empresa. Eugênio pede para conversar com Ivana. Joyce toma uma decisão sobre sua vida. Dantas garante a Stella que todas as histórias de Mira não são reais. Ivana desiste de falar com Eugênio por causa de Irene. Zeca e Erica vão para o aeroporto, mas ele é impedido de viajar pela Polícia Federal.

Zeca é levado por um policial, e Erica fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único problema que teve com a polícia. Joyce recebe flores de Leandro. Silvana defende Bibi da difamação de Heleninha. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca. Jeiza afirma a Alan que ganhará o cinturão de MMA. Eugênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoada. Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acusação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furiosa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jogos que estiverem em seu computador. Elvira aparece no baile funk, e Bibi a coloca no camarote. Zeca é levado para um presídio. Erica informa a Alan sobre a prisão de Zeca, e o treinador decide não contar nada para Jeiza. Ruy e Ivana recebem uma foto de Joyce e Eugênio juntos. Dantas comenta com Eurico que podem ter descoberto o culpado pelo incêndio no restaurante. Elvira volta do baile funk, e Heleninha se surpreende. Dantas diz a Caio que foi Bibi quem ateou fogo no restaurante.

