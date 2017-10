A Força do Querer - Resumo de 23 a 29 de outubro

Rubinho volta para casa e recebe o apoio de Bibi. Garcia fala sobre o crime do qual foi testemunha para Junqueira. Shirley estranha a intenção de Irene em querer culpar alguém da família de Eurico pelo sumiço do dinheiro dele. Jeiza comenta com o delegado que viu Rubinho com a quadrilha que roubava o caminhão. Eurico tenta falar com Silvana. Nonato se esconde de Tatu no show de Jane de Castro. Silvana devolve o dinheiro que pegou da conta de Eurico. Shirley diz a Dantas que Garcia voltou. Cibele descobre um jeito de fazer o DNA em Ruyzinho. Rubinho conta a Bibi que viu Jeiza ao fugir do assalto ao caminhão. Ivana fala com a psicóloga sobre a resolução de seu problema. Abel discute com Edinalva. Zeca se emociona ao ver Ruyzinho. Ritinha pede os papéis do divórcio para Zeca. Heleninha conversa com o pai. Eurico se desespera ao saber da volta de Garcia. Joyce ouve uma conversa de Ivana e fica surpresa.

Simone sonda Joyce sobre como ela reagiria se soubesse das intenções de Ivana. Garcia decide ir à empresa, e Heleninha questiona o pai sobre a parte dos negócios de que ele abriu mão. Mira se preocupa com Dantas, e Irene tenta tranquilizar a amiga. Ruy conversa com Eugênio sobre Irene. Eurico fica tenso com a chegada de Garcia na empresa. Jeiza arma com os policiais uma invasão ao Morro do Beco. Rubinho fotografa Bibi se exibindo com uma arma. Elvira pede ajuda a Silvana para encontrar a mulher que matou o seu marido. Edinalva conta a Ritinha sobre a mãe de Zeca. Elvira relata a Silvana como Gomez faleceu. Jeiza reclama de ver Ritinha em sua porta esperando Zeca. Ruy comenta com Joyce sobre sua conversa com Eugênio. Ritinha afirma a Marilda que importunará Zeca até ele assinar o divórcio. Zeca briga com Jeiza ao saber de sua viagem. Silvana fala a Dita que desviará dinheiro da conta que Eurico tem no Exterior. Caio comunica a Eugênio que Garcia voltou, e Irene desmaia.

Eugênio leva Irene para casa, e Caio fica desconfiado. Jeiza prepara sua equipe para a invasão. Rubinho mostra o laboratório para Sabiá. Nazaré e Abel tentam convencer Zeca a se reconciliar com Jeiza. Eugênio informa a Irene que irá levá-la para conhecer Garcia. Jeiza encontra o carregamento de armas de Sabiá. Os policiais invadem o barraco onde Bibi está com Rubinho. Simone sugere que Ivana siga os conselhos da psicóloga. Jeiza conta a Caio que Bibi está abrigada com Rubinho no Morro do Beco. Ritinha vê Cibele tentando se aproximar de Ruyzinho e pensa em pedir para Ruy fazer o exame de DNA no filho. Irene inventa uma desculpa para não ir com Eugênio à casa de Heleninha. Caio se surpreende com a semelhança entre ele e Garcia. Ivana sai de casa vestida como homem. Joyce pensa no conselho que recebe de Zu. Ivana é atacada na rua, e Nonato a ajuda.

Nonato acompanha Ivana até sua casa e se oferece para conversar com ela. Eugênio comenta com Silvana que Irene quer viajar com ele. Dantas tenta descobrir as intenções de Garcia na empresa. Caio é irônico ao falar com Bibi. Bibi se oferece para pegar um carregamento de armas com um contato de Rubinho. Irene tenta descobrir com Caio alguma informação sobre Garcia. Ivana tenta se consolar com Simone. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Cândida convence Jeiza a levar Aurora em casa após o pagode. Joyce conversa com Simone sobre Ivana. Eugênio pensa em Joyce. Ruy avisa que não fará exame de DNA. Ivana conta a Simone que foi salva por Nonato. Bibi se enfurece quando vê Jeiza chegar com Aurora em sua casa.

Bibi expulsa Jeiza de sua casa. Silvana e Stella conspiram contra Irene. Jeiza e Zeca se enfrentam. Aurora estranha quando Bibi coloca a bicicleta de Dedé no carro para sair. Caio pede a Jeiza para se encontrar com ele. Bibi negocia as armas com um homem. Silvana conta seu plano para Joyce. Leila decide se separar de Caio. Abel fica com ciúmes de Mere. Ritinha solicita a Zeca os papéis do divórcio. Ruy conversa com Amaro sobre sua experiência com o índio. Cibele pega a chupeta de Ruyzinho sem que Joyce perceba. Elvira questiona Bibi sobre Rubinho. Simone fala com Nonato sobre Ivana. Dedé reencontra Rubinho. Ivana comenta com Simone que começará a tomar hormônios. Cibele conta a Shirley que enviou a chupeta de Ruyzinho para ser analisada em uma clínica.

Cibele afirma a Shirley que não quer mais saber de Ruy. Ritinha promete se vingar de Cibele. Ivana se consola com Ritinha. Rubinho dá dinheiro para Bibi. Caio pede a Jeiza que o mantenha informado sobre Rubinho e Bibi. Bibi é parada por dois policiais, e eles encontram o dinheiro que ela recebeu de Rubinho. Silvana mostra a Elvira a pesquisa sobre o registro dos arquitetos. Stella entrega a Eugênio as passagens para a sua viagem com Irene. Joyce tenta falar com Ivana. Zeca vê Jeiza chegar em casa com Caio e fica irritado. Zu ouve Marilda conversar com Edinalva sobre Ritinha e fica desconfiada. Dantas faz algumas descobertas sobre Mira e decide falar com Silvana. Eugênio encontra Joyce no shopping e comenta com Caio. Silvana manda para Joyce a passagem no mesmo voo de Eugênio e Irene. Ivana começa a aplicar os hormônios. Bibi vai para o baile funk. Ruy se irrita ao ver Ivana no bar com roupas masculinas. Dantas chega com Eurico para falar com Silvana, e ela fica preocupada. Nonato leva Ivana até a sua casa.