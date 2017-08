A Força do Querer - Resumo de 21 a 27 de agosto

Jeiza fala de suas impressões sobre Rubinho. Heleninha se queixa do comportamento de Yuri. Bibi elogia Rubinho para Heleninha. Cândida convence Jeiza a chamar Zeca para ir à gafieira. Eugênio discute com Joyce e decide ligar para Irene. Ruy afirma a Ritinha que não quer que ela se modifique. Cláudio decide convidar Ivana para viajar novamente. Eugênio tenta consolar Joyce. Silvana revela a Simone que não foi para São Paulo. Jeiza fala para Zeca que pode tentar encontrar o menino que caiu com ele no rio. Junqueira não gosta de ser comparado a Rubinho. Cibele confirma a Dantas que Ruy é inocente. Rubinho se preocupa ao ver Jeiza entrar na gafieira.

Rubinho foge de Jeiza e pede informações sobre a policial para um comparsa. Bibi descobre que o marido foi embora de sua festa e se preocupa. Jeiza dança com Zeca e procura por Rubinho sem que o noivo perceba. Jeiza relata que viu Rubinho na Estudantina. Heleninha encontra, no caderno de Yuri, a foto de Rubinho colada junto a um cartaz de procurado. Ivana reclama de seu corpo para Simone. Biga se identifica com Nonato. Cibele não dá atenção para os conselhos de Shirley sobre sua vingança contra Ruy. Mira conta para Irene que Silvana falou com Caio sobre Eugênio e a vilã decide mandar uma foto da colega em situação suspeita para Eurico. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa a ver o filho de Ritinha. Bibi estranha o comportamento de Yuri e comenta com Rubinho. Heleninha tenta conversar com o filho. Ruy e Cibele se enfrentam. Heleninha sugere que Leila esqueça o antigo namoro entre Caio e Bibi. Rubinho é preso.

Bibi se desespera com a prisão de Rubinho, e Heleninha e Leila tentam tranquilizá-la. Rubinho é interrogado na delegacia. Heleninha pede para Junqueira ajudar o marido de Bibi e ele avisa a Dantas. Rubinho vê Jeiza na delegacia. Aurora recebe a notícia da prisão do genro e desconfia. Eurico mostra a foto que recebeu para Silvana. Caio pede para Dantas não mencionar seu nome no caso de Rubinho. Bibi afirma a Aurora que a culpada pela prisão do marido é Jeiza. Ivana fica decepcionada com sua psicóloga. Simone repreende Joyce por criticar Ritinha. Rubinho nega a Dantas que tenha cometido qualquer crime. Zeca pega com Cândida os documentos de Jeiza para dar entrada nos papéis do casamento. Heleninha vê a imagem do bandido da suposta quadrilha de Rubinho e lembra da foto que viu com Yuri. Bibi enfrenta Jeiza.

Jeiza pede para um policial conter Bibi. Heleninha conversa com Yuri e conclui que Rubinho é culpado. Bibi fala com Rubinho. Dantas passa o caso de Rubinho para Eugênio. Cândida e Aurora reclamam dos problemas de suas filhas. Bibi sofre ao voltar para casa sem o marido. Silvana tenta alertar Joyce sobre Irene. Irene liga para Eugênio. Aurora comenta com Bibi suas suspeitas contra Rubinho. Edinalva avisa a Ritinha que Zeca entrou com o pedido de divórcio e ela fica apreensiva. Heleninha mostra a Junqueira as fotos que estavam com Yuri. Bibi vê Rubinho sendo transferido para uma penitenciária e se desespera.

Junqueira sugere que Heleninha destrua as fotos que estão com Yuri. Caio vê Bibi chegando a seu escritório para falar com Eugênio. Eugênio consegue um habeas corpus para Rubinho. Cândida avisa a Jeiza que Rubinho será libertado. Heleninha reclama do descaso de Junqueira em relação às respostas de Yuri sobre o caso de Rubinho. Zeca se enfurece com a reação de Jeiza sobre o processo de seu casamento e acaba terminando o noivado com a policial. Heleninha decide denunciar Rubinho ao ver o depoimento de Jeiza na TV. Silvana decide falar com Irene. Ivana pede para conversar com Eugênio. O habeas corpus de Rubinho é revogado e Bibi fica arrasada. Eurico quase flagra Nonato ajudando Biga a escolher as lingeries para seu desfile. Heleninha sente-se culpada pela tristeza de Bibi. Bibi garante a Aurora que a culpa de Rubinho não sair da cadeia é de Jeiza. Ritinha pensa em procurar Zeca. Zeca não aceita as alianças de Jeiza de volta. Bibi reconhece as fotos de Yuri.

Bibi vai à casa de Heleninha. Rubinho fica intimidado na cadeia. Cândida lamenta pelo fim do noivado de Jeiza. Yuri descobre que Heleninha usou suas fotos para denunciar Rubinho. Bibi vai com Eugênio à penitenciária. Abel tenta falar com Jeiza sobre Zeca. Eurico questiona Nonato sobre as atitudes de Biga. Ruy reclama do tio para Amaro. Bibi consegue falar com Rubinho. Silvana suspeita de que Heleninha tenha denunciado Rubinho. Ivana critica Joyce por querer impor suas vontades em relação ao filho de Ritinha. Marilda avisa a Zeca que Ritinha precisa falar com ele. Jeiza recusa o pedido para ser madrinha do filho de Ritinha. Cibele pensa em uma maneira de perturbar Ruy. Joyce pede para Ruy não desistir da empresa. Ritinha consegue falar com Zeca. Bibi afirma que se vingará de Jeiza. Silvana vai à casa de Heleninha. Bibi é intimidada por bandidos na porta de sua casa.