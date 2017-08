A Força do Querer - Resumo de 14 a 20 de agosto

Joyce se aproxima de Irene e a apresenta para Heleninha. Caio aconselha Eugênio a se afastar de Irene. Nonato vê Biga no show e se desespera. Jeiza não gosta de saber que Zeca foi com Marilda procurar Ritinha. Abel revela a Nazaré que teme que Ritinha faça algo contra o filho. Jeiza desconversa quando Zeca pergunta sobre seus documentos. Cibele fala para Anita que fará o exame de DNA no filho de Ritinha. Irene vai atrás de Eugênio e Joyce quase flagra os dois. Dantas manda mensagens para Shirley.Nonato se esconde de Biga. Eurico flagra Ivana e Cláudio conversando em seu quarto. Shirley encontra Dantas embriagado em um bar e o leva para casa. Ritinha conta para Ruy sobre a visita de Cibele e ele fica furioso. Eugênio se reaproxima de Joyce. Biga reconhece Nonato. Rubinho volta para casa preocupado e comenta com Bibi, que culpa Jeiza. Cibele vê Dantas e Shirley dormindo no sofá. Ruy pede para falar com Cibele. Bibi discute com Rubinho na rua e Jeiza interrompe os dois.

Rubinho se incomoda com a chegada de Jeiza. Eurico comenta que viu Ivana com Cláudio no quarto e Simone fica surpresa. Cibele presta queixa contra Ruy, depois de uma grande discussão. Caio aconselha Eugênio a tomar cuidado com as atitudes de Irene. Tatu acha graça da intimidade entre Biga e Nonato. Eurico manda avaliar o documento assinado pelo pai de Caio. Jeiza comenta com Alan que ainda não quer se casar com Zeca. Ritinha sente uma dor na barriga e Simone e Ivana tentam ajudá-la. Jeiza é acionada para uma operação policial. Ritinha pede para Marilda ir com ela até a casa de Edinalva. Abel reclama de Zeca não se empenhar em lhe dar um neto. Rubinho recebe informações sobre sua nova armação. Um Oficial de Justiça chega à empresa para falar com Ruy. Ritinha não consegue chegar ao hospital por causa de um tiroteio e se desespera.

Ruy assina a intimação sem ler e sai para encontrar Ritinha. Joyce e Ruy se preocupam com Ritinha. Uma bala atinge o táxi onde Ritinha está. Zeca e Ruy tentam se proteger no meio do tiroteio. O fio de proteção de Zeca e de Ruy caem do local onde estão e os dois se assustam. Jeiza faz o parto de Ritinha e a leva para a casa de Edinalva. Eugênio vai com Joyce e Ivana conhecer a criança. Ruy se emociona ao ver o filho. Jeiza conta a Zeca que fez o parto de Ritinha e que foi chamada para ser madrinha da criança. Marilda comenta com Ritinha que Ruyzinho possui a mesma marca de Zeca. Eurico encontra dinheiro na bolsa de Silvana. Ruy presta depoimento na delegacia. Abel teme que Zeca se reaproxime de Ritinha. Cibele provoca Ruy.

Cibele se diverte com a tensão de Ruy. Biga descobre que Tatu ajudou a filha de Dantas e se irrita. Ruy conta para Caio o que Cibele fez e ele se preocupa. Shirley teme que a enteada sofra alguma consequência por ter mentido na delegacia. Ruy começa seu novo depoimento. Eurico descobre a intimação em nome de Biga e exige que ela se explique. Caio avisa a Ruy que conversará com Biga. Zeca dá um ultimato em Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Ruy não aceita que Jeiza seja a madrinha de Ruyzinho. Jeiza confidencia a Alan que ficou feliz com o convite de Ritinha. Cláudio tenta se reaproximar de Ivana. Heleninha questiona Bibi sobre seu afastamento de Caio. Rubinho compra um carro novo. Yuri mostra para Heleninha uma foto de Rubinho com seu cúmplice. Silvana arma para ficar uma noite inteira jogando e Dita se preocupa. Jeiza reconhece a voz de Rubinho na gravação de uma ligação suspeita.

Jeiza pensa em como provar que a voz na gravação é de Rubinho. Cibele afirma a Dantas que foi agredida por Ruy. Simone estranha ao ver Silvana sair apressada de casa. Irene comenta com Silvana que esteve sozinha com Eugênio em sua casa. Caio consegue uma cópia do depoimento de Biga e tenta tranquilizar Ruy. Joyce se preocupa ao saber da denúncia de Cibele. Ritinha afirma a Marilda que seu filho não é nem de Ruy e nem de Zeca. Zeca briga com Jeiza. Eugênio reclama da falta de apoio de Joyce. Caio avisa a Ruy do resultado negativo do exame de corpo de delito feito por Cibele. Silvana volta para casa abatida e Simone tenta conversar com a mãe. Bibi distribui os convites para sua festa de aniversário. Abel pede para Edinalva falar com Ritinha e retirar o convite para Jeiza ser a madrinha de seu filho. Ruy é avisado de que não pode se aproximar de Cibele.

Ruy se enfurece com Cibele. Shirley avisa a Dantas que o exame de corpo de delito de Cibele foi negativo. Jeiza descobre que a Polícia Civil conseguiu o nome do homem que estava na gravação telefônica. Eurico demite Cibele. Caio consegue revogar a medida protetiva de Cibele. Ritinha comenta com Marilda que irá procurar um lugar no Rio de Janeiro para trabalhar como sereia. Joyce lamenta com Irene ter se apegado ao filho de Ritinha. Simone questiona Silvana sobre sua viagem a São Paulo. Abel implora que Jeiza não aceite o convite de Ritinha. Shirley recrimina Cibele por suas atitudes. Ivana se perturba com os comentários de Ruy ao vê-la usar suas roupas para sair com Cláudio. Jeiza comemora o mandado de prisão expedido para Rubinho.