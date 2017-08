A Força do Querer - Resumo de 7 a 13 de agosto

Jeiza se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca. Zeca vê a ex-noiva e fica perturbado. Cibele vê Shirley saindo de um bar com um homem e conta para Dantas. Ritinha sente-se mal ao chegar do banho de mar. Dita comenta com Silvana que acredita que Eurico irá procurar o relógio que foi de seu pai. Bibi decide o lugar para onde viajará com Rubinho. Jeiza consegue mais informações do esquema da facção criminosa. Heleninha e Caio recebem um cartão-postal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. Eugênio decide se afastar de Irene. Jeiza e os policiais se preparam para a operação.

Rubinho revela a seu cúmplice que fazia faculdade de Química. Marilda conta para Ritinha que Zeca ajudou Edinalva com a mudança. Zeca se irrita por não conseguir falar com Jeiza. Edinalva tenta se desculpar com Cândida. Eugênio se surpreende ao encontrar Irene em sua casa. Jeiza e os policiais abordam o caminhão com drogas. Rubinho é levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Eugênio questiona Joyce sobre a ida de Irene a sua casa. Eurico afirma a Silvana que não a perdoará se descobrir uma mentira. Nonato conta como está sua preparação para o show. Eurico pede o relógio de seu pai para Silvana. Rubinho conta para Bibi que está preso. Dantas questiona Cibele sobre o homem que ela viu com Shirley. Caio estranha a reação de Irene quando pergunta se ela já foi casada. Rubinho manipula Bibi contra Jeiza.

Bibi discute com Jeiza e Rubinho é liberado pelo delegado. Eugênio se preocupa com Irene. Ivana disfarça ao ver Cláudio com a namorada. Silvana pede a ajuda de Dita para manipular Eurico. Jeiza afirma que investigará Rubinho. Heleninha descobre o hotel para onde Bibi vai com o marido e fica intrigada. Silvana decide resgatar o relógio de Eurico do penhor. Jeiza analisa a ficha policial de Rubinho. Rubinho conversa com um cúmplice sobre a prisão dos comparsas. Zeca desafia Jeiza. Amaro critica Ruy por querer ir com Ritinha à casa de Edinalva. Nazaré sugere que Abel fale com Ritinha sobre o divórcio. Ruy deixa Ritinha na casa de Edinalva e leva o carro na oficina de Abel. Zeca tem uma visão ao pegar o fio que ganhou dos índios. Ritinha chama a atenção de Jeiza. Caio pede para ter uma reunião com o homem que cedeu a casa para a roda de pôquer que Silvana participou. Ruy e Zeca se encontram.

Ruy e Zeca se enfrentam. Caio se preocupa com o que constatou sobre Silvana. Eugênio tenta se afastar de Irene. Cibele provoca Ruy. Ivana pede a ajuda de Joyce para se maquiar. Eugênio conversa com a psicóloga da filha. Zeca afirma a Jeiza que não sente mais nada por Ritinha. Rubinho mostra para Bibi a foto de Jeiza. Ritinha briga com Joyce e Ruy se preocupa. Alan ajuda Jeiza a se preparar para sua luta de MMA. Rubinho comenta que tem um novo esquema. Eugênio pede que Joyce se afaste de Irene.

Joyce discute com Eugênio. Ivana e Ruy acreditam que Irene chantageia Eugênio. Silvana paga o dinheiro que deve a Caio. Chega o dia da luta de Jeiza. Zeca reclama de Cândida ter convidado Edinalva e Marilda. Jeiza vence a luta. Jeiza fala para Alan sobre seus sentimentos por Zeca. Ruy pede para ser avisado quando Cibele for embora da empresa. Mira passa, intencionalmente, uma ligação de Irene para Eugênio. Ruy reclama de Joyce para Eugênio. Rubinho explica seu novo esquema para um cúmplice. Zeca leva Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha. Eugênio tenta se entender com Joyce. Jeiza percebe a tensão de Rubinho com sua presença. Bibi se preocupa com o marido. Biga se surpreende com a reação de Eurico ao saber que ela vai ao show de Jane di Castro. Cibele vai à casa de Ruy.

Cibele ignora Ritinha. Joyce pede para Cibele não hostilizar Ritinha. Eugênio entrega a Ruy os filmes indicados por Irene. Ritinha chega à casa de Bibi para ficar e Aurora reprova a atitude da filha em acolher a moça. Joyce fala com Silvana sobre sua amizade com Irene. Ruy encontra um bilhete de Irene para Eugênio e questiona o pai. Silvana procura Irene. Zeca leva Marilda até a casa de Bibi. Jeiza é avisada de que um policial está investigando Rubinho. O caminhão de Zeca é fotografado pelo policial à paisana. Simone convida Cláudio para o jantar de aniversário de Silvana e não conta para Ivana. Joyce pede para Ritinha voltar para casa. Biga senta-se atrás de Nonato no show de Jane di Castro. Chega o dia do aniversário de Silvana. Ivana estranha a ansiedade de Simone. Silvana se surpreende com a chegada de Irene.