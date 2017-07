A Força Do Querer - Resumo de 10 a 16 de julho

Eugênio não dá atenção para a ligação de Joyce. Caio é convidado para dar nova palestra na faculdade. Ruy chega em casa com Amaro e alguns enfermeiros. Caio vê Eugênio no salão de beleza e faz elogios para o primo. Dantas avisa a Cibele do acidente de Ruy. Edinalva convence Nazaré a colocar o almoço de um amigo em sua conta. Cibele chega à casa de Joyce com Ritinha e termina seu compromisso com Ruy. Heleninha se emociona com o marido de Bibi. Rubinho encontra Yuri na rua e reage ao receber um telefonema misterioso. Jeiza e Zeca se beijam. Eugenio fica impressionado com Irene. Eurico flagra Silvana jogando no computador. Joyce leva Ritinha para a casa de Heleninha. Zeca rasga o documento de registro do seu casamento.

Abel fica furioso com Zeca. Silvana inventa uma desculpa para Eurico e envolve Simone em seu problema. Dedé fica encantado com Ritinha. Rubinho faz uma surpresa para Bibi e Aurora fica tensa. Ruy fala para Amaro que contará para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Jeiza acha graça do jeito como Zeca fala com ela. Caio vê Eugênio deixar o apartamento de Irene. Bibi se incomoda quando Rubinho chega à gafieira e uma mulher o aborda. Eugênio repreende Ruy. Ritinha conta para Bibi que está grávida. Aurora questiona Caio sobre o empréstimo que Rubinho conseguiu. Ruy procura Cibele.

Ruy não consegue contar para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Ritinha acredita que ficará com Ruy na casa da família dele. Caio questiona Eugênio sobre seu envolvimento com Irene. Ivana obriga Ruy a resolver o problema de Ritinha. Abel pede para Cândida conseguir o telefone da advogada do filho. Zeca conta para Jeiza sobre a profecia que o índio lhe fez. Aurora avisa a Bibi que o proprietário venderá a casa onde ela está morando. Eugênio chega à casa de Heleninha. Joyce avisa que Ritinha voltará para Belém e ela foge. Bibi revela para a família de Ruy sobre a gravidez de Ritinha.

Bibi defende Ritinha e Joyce se irrita. Anita critica Cibele por acabar com seu casamento. Eugênio repreende Ruy. Edinalva é impedida de entrar na empresa C.Garcia. Joyce discute com Silvana sobre a decisão de Eugênio para o caso de Ruy. Abel comenta com Nazaré que falará com a advogada para entrar com o pedido de divórcio do filho. Zeca troca mensagens com Jeiza. Nazaré teme pelo namoro do sobrinho. Ivana questiona Joyce sobre sua discussão com Silvana. Eugênio acerta com Heleninha os detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha que irá ajudá-la. Eurico decide conversar com Edinalva. Cibele pensa em sair do país. Caio briga com Eurico por causa de Edinalva. Irene faz uma pesquisa sobre Eugênio e sua família. Zeca e Jeiza dançam carimbó no bar de Nazaré. Ruy liga para Ritinha. Cibele decide perdoar Ruy.

Ritinha reclama por não conseguir falar com Ruy. Joyce discute com Eugênio. Edinalva mente para Cândida e Nazaré sobre sua situação. Ruy conta para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Junqueira comenta com Heleninha sobre a briga entre Caio e Eurico. Ritinha foge da casa de Heleninha ao saber que Ruy e Cibele reataram. Jeiza descobre que Zeca não deu entrada no divórcio e termina o namoro com o rapaz. Junqueira, Heleninha e Bibi procuram por Ritinha. Joyce e Cibele pensam em levar Ritinha para fazer um exame de DNA no feto em sua barriga. Eugênio avisa a Ruy do sumiço de Ritinha. Cândida e Nazaré se enfurecem com Edinalva. Caio decide abandonar todas as causas da empresa C.Garcia. Ruy encontra Ritinha na praia. Irene se matricula na academia de Joyce. Zeca e Jeiza hostilizam um ao outro. Rubinho recebe um telefonema misterioso e Aurora estranha a atitude do genro. Ruy decide se casar com Ritinha.

Joyce tenta contatar Eugênio, que vai se encontrar com Irene. Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa. Joyce mente para Cibele sobre Ruy e Ritinha. Simone convence Ivana a procurar a psicóloga. Marilda chega ao Rio de Janeiro. Caio tenta convencer Joyce a aceitar o casamento de Ruy e Ritinha. Irene convida Eugênio para viajar. Eurico exige que Dantas compre a parte de Caio na empresa. Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Ivana conversa com a psicóloga. Silvana faz apostas pelo computador. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Zeca não gosta de ver Allan sair com Jeiza. Cândida e Nazaré cobram de Edinalva o dinheiro que ela está devendo. Jeiza perde a concentração durante o treino por causa de Zeca. Rubinho fecha mais uma suposta negociação e Aurora se impressiona. Caio afirma a Junqueira que não venderá sua parte na C.Garcia. Nonato implora que Jane di Castro finja que não o conhece. Ritinha fica apreensiva quando Eugênio pergunta sobre seus documentos.