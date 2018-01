Mickael Carreira partilha fotografia com a filha

Mickael Carreira está a desfrutar de uns dias de descanso no Brasil, na companhia de Laura Figueiredo e da filha de ambos, Beatriz. O artista faz, por isso, questão de mostrar que é um pai orgulhoso e dedicado. Prova disso é a fotografia ternurenta que o artista partilhou, esta terça-feira, 2 de janeiro, em que surge com a bebé de nove meses ao colo. "Pelos olhos dela", pode ler-se na legenda da publicação, que deixou os seguidores do cantor enternecidos.