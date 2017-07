O pesadelo de Laura não termina em São Tomé...

Laura Resende era casada com Eduardo e tinha quatro filhos: Clara, Afonso, Marta e Daniela. Era uma mulher forte, decidida e tinha uma vida perfeita... Mas uma notícia mudou tudo...

Francisca ameaça Laura que lhe dá um estalo

Mas tudo mudou quando Laura viajou para São Tomé para fechar uns negócios da empresa. Apaixonada por fotografia, a matriarca da família Resende decide aproveitar o tempo para relaxar e passear... Sem nunca pensar que o seu fim estava próximo.

Telmo faz com que o avião de Laura se despenhe

Clara viajou até São Tomé e, nos meio dos destroços do avião, encontrou o fio de ouro da mãe...

Clara vê os destroços do avião na praia

A morte de Laura foi a alavanca para o plano de Francisca: ficar com tudo o que era da irmã. E Francisca começou por Eduardo...

Eduardo e Francisca casam-se

E, a seguir, as vítimas foram Marta e Daniela...

Francisca adopta Marta e Daniela

Afastados do pai por causa do veneno de Francisca, Clara e Afonso vêem-se obrigados a colaborar com Lobo, um criminoso que pretende assaltar o museu onde a filha mais velha de Laura trabalha.

Com a ajuda de Clara, Lobo assalta o museu

Mas depois de tanto esforço para conquistar Eduardo, Francisca acaba por se apaixonar de verdade. O seu amor é Manel, o ex-namorado de Clara, e é com ele que a vilã trai o marido.

Francisca vai para a cama com Manel

O terceiro golpe de Francisca foi Fábrica de Azulejos Resende! A vilã fez de tudo para comprar a parte que Clara herdou depois da morte de Laura e acabou por conseguir fazer parte da administração da empresa. Clara não teve outra hipótese se não vender a suas quotas para salvar Afonso das garras do Lobo.

Clara formaliza com Francisca a venda da sua parte da fábrica

Mas, como diz o ditado, "a mentira tem perna curta"... E Eduardo descobriu que Francisca o andava a trair. A vilã não se ia sujeitar a perder tudo o que tinha conquistado e, por isso, tomou uma decisão: matar Eduardo!

Francisca empurra Eduardo para a morte

A vida de Daniela e Marta nas mãos de Francisca é um verdadeiro pesadelo! A vilã faz tudo o que pode para tornar miserável a vida das irmãs, desde ameaças até, mesmo, agressões:

Francisca ameaça Daniela com uma seringa

Vicente sempre foi um grande entrave para Francisca na administração da empresa. E por isso, a vilã arranjou um novo plano...

Joana seduz Vicente

Os ciúmes de Francisca por Clara são tantos que, para evitar que a sobrinha se case com Manel, a vilã provocou um acidente com Daniela e Marta, pondo em risco de vida as duas filhas adoptivas.

Francisca provoca um acidente para estragar o casamento de Manel e Clara!

Mas o amor de Clara e Manel é mais forte e o casal celebra o amor junto dos seus amigos...

Clara e Manel casam, felizes e rodeados de amigos

Mas o casamento não durou muito e, durante a lua de mel, Manel e Clara separaram-se... E, claro, há dedo de Francisca: a vilã segue Clara e Manel até São Tomé e obriga a sobrinha a contar a Manel que esteve no assalto em que Carlos morreu.

Clara muito angustiada, conta a Manel a verdade sobre o assalto ao museu

Clara é presa! Depois do assalto, Clara é levada a julgamento e Francisca obriga Daniela a depôr contra a irmã. Para proteger Daniela, Clara admite todas as acusações e acaba por ser condenada.

Clara admite perante todos os presentes que participou no assalto

Francisca tem um filho de Manel... Que, na verdade, é de Telmo! A vilã tomou um medicamento que provocou o parto para que Manel acreditasse que o filho era mesmo dele. O nascimento precoce do bebé Carlos trouxe várias complicações ao feto e provocou a esterilidade de Francisca.

Dr. Ramos vê-se obrigado a fazer uma cesariana a Francisca

Afonso decide juntar-se a Lobo para acabar com a vida de Francisca! Mas o plano não corre bem e é Afonso quem acaba baleado por Manel.

Afonso pede para ser ele a matar Francisca e Lobo acede

Francisca prende Teresa com sedativos e conta a todos que a mãe teve um AVC. O objectivo da vilã era evitar que a mãe pudesse estragar os seus planos!

Teresa tenta soltar-se e Francisca dá-lhe um sedativo

Afonso envolve-se com Joana, a mesma rapariga a quem Francisca pagou para se estar com Vicente. Joana é agora uma testemunha vital contra a vilã e a proximidade entre ela e Afonso gera um clima de romance...

Clara apanha Joana e Afonso juntos e fica em choque

Clara passa a noite com Lobo! O vilão torna-se um aliado e um amigo de Clara... E, talvez, mais que um amigo...