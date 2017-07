Clube do Livro - Do Secundário à Universidade Com Sucesso! 'Bora lá'?

Que competências precisarás no final do Secundário? E da Universidade? E ao longo da vida? Esquece a ideia de que as boas notas, por si só, te darão um fantástico emprego. Já foi assim. Hoje precisarás de muitas outras competências que vão para além do conhecimento. É esse o tema central deste livro.

Este livro dar-te-á, através de exemplos práticos, as 7 ferramentas essenciais para seres um aluno brilhante e preparares o sucesso na tua vida profissional. No final do livro possuirás:

· Um método de estudo e uma boa organização

· Criatividade e empreendedorismo

· Competências digitais

· Elevada motivação e controlo emocional

· Empatia e um bom relacionamento com os outros

· Melhor comunicação oral e escrita

· Pensamento crítico.

Este livro responderá a muitos dos teus problemas:

- Quero estudar mas não encontro motivação

- Não consigo encontrar o melhor método de estudo

· - Como me posso concentrar na aula ou na leitura de um livro?

· - Como criar uma relação positiva com a escola?

· - Como fazer face aos ataques de pânico nas avaliações?