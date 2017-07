Clube do Livro - Ir é o Melhor Remédio Algarve

Esta é uma visita guiada ao Algarve. Feita na primeira pessoa. Teresa Conceição, jornalista e algarvia, leva-nos de Barlavento a Sotavento, passando pela Serra e pelas ilhas formosas, num aventuroso périplo de sensações, numa festa de cinco sentidos.

De passeio em passeio, de restaurante em restaurante, de praia em praia, de hotel em hotel, este IR ao ALGARVE é um roteiro com histórias dentro. Um roteiro que revela um Algarve desconhecido e que redescobre, com outros olhos, o Algarve que já se julgava conhecer.

Com centenas de fotos, números de telefone, preços e mapas. E nem por isso o leitor deixará de se perder! Vai perder-se de gosto e vai perder-se de amores nesse lençol pendurado do «V» de Vila do Bispo ao «V» de Vila Real de Santo António. O «meu Algarve» de Teresa Conceição vai passar a ser o «seu Algarve».