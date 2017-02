Regulamento - Passatempo "A Minha História de Amor"

Passatempo "A Minha História de Amor"

Regulamento

Objecto

O presente regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao “Passatempo "A Minha História de Amor"" no qual serão oferecidos 5 livros. Serão escolhidos 5 vencedores.

O Passatempo

O presente passatempo visa desafiar os participantes a enviarem a história de amor pessoal.

Selecção do Vencedor

As histórias de amor mais originais recebem o prémio

Só serão considerados elegíveis as participações que tenham preenchido o formulário disponibilizado no site da SIC correctamente.

Os vencedores serão anunciados no site www.sic.pt e no Facebook SIC.

Datas:

Passatempo: De 23 de fevereiro a 1 de março.

Anuncio dos vencedores: A partir de 2 de março.

Participantes

Podem candidatar-se ao passatempo qualquer pessoa residente em Portugal, que participe e responda ao apelo no site.

Não serão admitidos no Passatempo os colaboradores da SIC e todas as empresas participadas pela mesma.

Todos os que participarem no passatempo aceitam automaticamente as condições do regulamento, bem como as regras e condições neles estabelecidos.

Modo de Participação

Para participar neste passatempo, o participante deverá ir a www.sic.pt, e aceder à área do passatempo.

A participação pressupõe as seguintes etapas:

Aceder ao site www.sic.pt, clicar na área do "Clube do Livro" Os participantes deverão preencher o formulário do passatempo com os seus dados pessoais e a sua história de amor Os vencedores são divulgados no site e facebook da SIC

O usufruto do prémio pressupõe a aceitação de todas as condições definidas pela SIC.

A SIC reserva-se o direito de alterar os prémios a qualquer momento, devendo disponibilizar na página do Passatempo todas as alterações efetuadas.

A SIC é responsável pela gestão das participações. Todas as ações desenvolvidas no site pelos participantes são monitorizadas e penalizadas quando se verifique que têm um fim fraudulento.

A SIC não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que impeçam a validação da participação.

A SIC considera-se alheia a qualquer acontecimento que possa condicionar o usufruto dos prémios pelos participantes vencedores.

Validade das Participações

Só serão elegíveis como participantes os utilizadores que cumpram as etapas descritas no ponto ‘Modo de Participação’.

Cada participante apenas pode ser premiado uma vez. Caso o participante não reclame o prémio no prazo de duas semana após o contacto da SIC, o participante será eliminado. Não haverá lugar a atribuição de qualquer prémio ao participante eliminado. Neste caso, o prémio será atribuído ao outro participante selecionado imediatamente a seguir.

São excluídas do Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações suspeitas de fraude, de que é exemplo a utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos (vulgarmente designados por hacking ou cheating).

Cabe à SIC a responsabilidade de assegurar que o vencedor cumpre os requisitos referidos neste regulamento.

Política de Privacidade

O Participante toma conhecimento e concorda com o envio dos seus dados para utilização e tratamento para fins de personalização, configuração e publicidade SIC.

No caso de não querer receber informações SIC através dos seus dados, deverá por favor colocar na sua participação a seguinte comunicação: Não desejo receber informação e publicidade SIC.

Entrega do Prémio

O vencedor será contactado pela equipa da SIC e o prémio será levantado nas instalações próprias do canal.

Disposições Finais

A SIC reserva-se o direito de suspender, em qualquer altura, temporária ou definitivamente, este Passatempo ou modificar os termos e condições do mesmo, devendo, neste último caso, disponibilizar na página do Passatempo em www.sic.pt o novo regulamento.